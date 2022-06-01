Так они пытаются только "прикрыть" свою государственную границу. Об этом 24 каналу сообщил Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента.

Внимание Враг выпустил 6 ракет по Шосткинскому району Сумской области

Однако пока, по его словам, признаков подготовки к наступательным действиям и созданиям для этого группировок – нет.

Они прикрывают свою границу. Россияне же боятся, что "злобные укропы", как они говорят, пойдут на российскую территорию и всех захватят,

– отметил Арестович.

Более того, руководители местной власти беспокоились по этому поводу, поэтому они пригласили российские войска, что успокоить граждан. Интересно, что окупать сами же "постарались" со своей пропагандой, чтобы навести панику среди людей.

Вместе с тем, в Минобороны в дальнейшем не исключают усиления интенсивности обстрела позиций украинских войск, а также объектов инфраструктуры в этом направлении.

Оккупанты активно готовят по Сумщине

После того, как ВСУ оттеснили россиян из Сумской области, кафиры периодически обстреливают пограничные территории. Однако в последние недели Сумщину обстреливают каждый день из авиации, минометов и артиллерии.

В частности, 1 июня кафиры выпустили по меньшей мере 6 ракет по территории Шалыгинского общества, что в Шосткинском районе Сумской области.

А 31 россияне оккупанты совершали удары по окрестностям населенных пунктов Середина Буда и Прогресс. По предварительным данным, они использовали минометы калибра 80 и 120 миллиметров .

В то время как 30 мая враг почти час непрерывно обстреливал приграничье Сумщины из артиллерии.

В тот же день они трижды открывали огонь по Шосткинскому району Сумской области. При этом они применили артиллерийские снаряды, начиненные запретными флешетами .

В эфире всеукраинского телемарафона председатель Сумской ОВА уточнил, что обстрелы происходят вдоль всей линии границы – от граничащей с Харьковской областью территории до территории – что с Черниговщиной.

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