Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Украину поддерживают в ее праве на самооборону.

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НАТО не ожидает мести от России за предоставление Украине оружия

Столтенберг отметил, что не предполагает никакой мести со стороны России из-за решения Соединенных Штатов предоставить Украине современное вооружение.

Нет, я этого не предполагаю, ведь то, что делают союзники по НАТО и НАТО – это предоставление Украине поддержки в отстаивании права на самооборону, а это право – закреплено в договоре ООН,

– заметил Столтенберг.

Президент США Джозеф Байден объявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы, поскольку ее война с Россией обостряется. По его словам, цель США – "увидеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии". Новая партия оружия позволит ВСУ точнее наносить удары по ключевым целям на поле боя.

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Президент США встретится с генсеком НАТО

Байден встретится со Столтенбергом 2 июня в Белом доме. В тот день в НАТО будут обсуждаться следующие шаги войны в Украине.

Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Соединенных Штатов присоединится к встрече Столтенберга с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном частично для обсуждения следующей встречи НАТО в Испании.

"Они обсудят подготовку к саммиту НАТО в Мадриде и силу трансатлантического альянса", – добавила Жан-Пьер.

Мадридский саммит запланирован на конец июня. Байден поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

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Кратко о помощи США для Украины

В США одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности типа MLRS.

В Офисе Президента подтвердили, что наши бойцы наконец-то их получат. После информации о предоставлении РСЗО в России началась истерика.

Реактивные системы залпового огня (MLRS) являлись главным запросом со стороны украинских политиков и дипломатов в последние недели. Они имеют дальность стрельбы в 70 километров.

Президент Владимир Зеленский также призвал международных партнеров предоставить Украине MLRS. По его словам, Россия очень боится РСЗО, потому и пытается сорвать их отправку в Украину.

Кроме того, в Пентагоне сообщили, что передача MLRS является частью большего пакета военной помощи для Украины.

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