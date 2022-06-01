Відповідну заяву генсек НАТО зробив під час спільної пресконференції з Ентоні Блінкеном – держсекретарем США. Однією з тем стало оголошення про новий пакет військової допомоги Україні від Штатів. Цього разу мовиться про 700 мільйонів доларів.

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Президент Путін зробив стратегічну помилку. Він зовсім неправильно оцінив силу та бойовий дух народу України й бажання захищатися. Він також недооцінив єдність західних партнерів,

– заявив Столтенберг.

Окрім того, Альянс реагує на всі цинічні погрози Росії ядерною зброєю. За словами Столтенберга, НАТО відстежує її пересування та готовність до застосування.