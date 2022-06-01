Давидюк розкритикував західних політиків

Про це 24 каналу гостро висловився політолог Микола Давидюк. Він вважає, що є один дуже дієвий спосіб, щоб позбутися порожніх заяв.

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Європейських політиків треба зібрати, посадити в один великий автобус і привезти в Маріуполь. Нехай там подивляться, і вже потім говорять,

– вважає політолог.

Заради справедливості він додав, що до Києва приїжджали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, посли США, прем'єр Іспанії, очільник ООН Антоніу Гутерреш та інші.

Тож він вважає, щоб давати гучні заяви про злочини путінської армії в Україні, треба їх бачити на власні очі. Принаймні це буде справедливо.

"З європейськими політиками усе дуже просто – треба говорити чесно, відкрито і бажано на українській території. Тоді всі питання знімаються", – наголосив він.

"Європі треба подорослішати"

Тим часом Україні продовжує надходити зброя, яка нам так необхідна, щоб вибити ворога з нашої території. Однак не такими швидкими темпами, як нам того хотілося б. Разом з тим у Європі лунають різні тези щодо війни в Україні.

"Європа то хоче "зберегти лице Путіну", то хоче розвалити Росію, зберегти Україну. Європа сама не знає, чого хоче. Їй треба визначитись. Треба подорослішати й не думати, що їх не торкнеться війна в Україні", – вважає Давидюк.

Захід ще не розуміє, що робити з Росією, яка програє

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів 24 каналу, що аби перемогти у війні проти Росії й повернути захоплені території, Україні потрібна зброя. Країни Заходу нам її надають. Однак вони поки не розуміють, що будуть робити з Росією.

"Є політична історія всередині США. Є геополітична ситуація. Тобто Захід ще не розуміє, що робити з Росією, яка очевидно програє. Це ключова проблема", – сказав Шабунін.

Тож керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав міжнародних партнерів надати Україні більше важкого озброєння. Це допоможе побороти російських окупантів.

Давдюк гостро розкритикував західних політиків: дивіться відео