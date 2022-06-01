Давыдюк раскритиковал западных политиков

Об этом 24 канала остро высказался политолог Николай Давыдюк. Он считает, что есть один очень действенный способ, чтобы избавиться от пустых заявлений.

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Европейских политиков нужно собрать, усадить в один большой автобус и привезти в Мариуполь. Пусть там посмотрят, и уже потом говорят,

– считает политолог.

Справедливости ради он добавил, что в Киев приезжали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, послы США, премьер Испании, глава ООН Антониу Гутерреш и другие.

Поэтому он считает, чтобы давать громкие заявления о преступлениях путинской армии в Украине, нужно их видеть своими глазами. По крайней мере, это будет справедливо.

"С европейскими политиками все очень просто – нужно говорить честно, открыто и желательно на украинской территории. Тогда все вопросы снимаются", – подчеркнул он.

"Европе нужно повзрослеть"

Тем временем Украине продолжает поступать оружие, которое нам так необходимо, чтобы выбить врага с нашей территории. Однако не столь быстрыми темпами, как нам того хотелось бы. Вместе с тем в Европе раздаются разные тезисы о войне в Украине.

"Европа то хочет "сохранить лицо Путина" , то хочет развалить Россию, сохранить Украину. Европа сама не знает, чего хочет. Ей нужно определиться. Надо повзрослеть и не думать, что их не коснется война в Украине", – считает Давыдюк.

Запад еще не понимает, что делать с проигравшей Россией

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал 24 каналу , что чтобы победить в войне против России и вернуть захваченные территории, Украине нужно оружие. Страны Запада нам ее предоставляют. Однако они пока не понимают, что будут делать с Россией.

"Есть политическая история внутри США. Есть геополитическая ситуация. То есть, Запад еще не понимает, что делать с Россией, которая очевидно проигрывает. Это ключевая проблема", – сказал Шабунин.

Поэтому руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал международных партнеров предоставить Украине более тяжелое вооружение. Это поможет побороть российских кафиров.

Давдюк остро раскритиковал западных политиков: смотрите видео