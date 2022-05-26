Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на 24-й канале жестко ответил на вопрос "как дать Путину возможность выйти с лицом".

Ранее Макрон снова начал играть в свою игру.

Начнём с того, что для того, чтобы сохранить лицо, вы должны его по крайней мере иметь,

– заметил секретарь СНБО.

Он добавил, что не понимает, какое вообще может быть "лицо" у человека, отправившего военных убивать мирное население, детей.

"А то, что касается немцев, французов и итальянцев с их заявлениями, о том, что нужно прекратить войну. Нет вопросов. Мы также за то, чтобы они (россияне – 24 канал) прекратили. Но есть условие – пусть они уберутся отсюда". и мы будем удовлетворены", - подчеркнул Данилов.

Однако есть условие – территория Украины должна быть возвращена в ее определенных границах с 1991 года. "А дальше мы здесь разберемся, как нам здесь наводить порядок. Нам не нужны будут советы некоторых "специалистов", – четко отметил он.

Что известно о заявлении Макрона

Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине частично уступить свой суверенитет, чтобы "сохранить лицо" Владимиру Путину.

По словам украинского президента, со стороны тех или иных лидеров такие предложения не очень корректны. Украина не готова "что-то кому хранить" и терять за это свои территории. Также он добавил, что не следует искать выход для России. Макрон зря это делает.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил , что Владимира Путина никто не провоцировал на войну против Украины, поэтому он должен сам искать способы "сохранить лицо".

В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил , что кроме Макрона Украине предлагали пойти на территориальные уступки Кремлю и другие европейские политики.

Полностью интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео