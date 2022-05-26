Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов на стрімі 24 каналу жорстко відповів на питання "як дати Путіну можливість вийти із обличчям".
Раніше Макрон знову почав грати у свою гру, – Жданов
Почнімо з того, що для, щоб зберегти обличчя, ви маєте його принаймні мати,
– зауважив секретар РНБО.
Він додав, що не розуміє, яке узагалі може бути "обличчя" у людини, яка відправила військових вбивати мирне населення, дітей.
"А те, що стосується німців, французів та італійців з їхніми заявами, про те, що треба припинити війну. Немає питань. Ми так само за те, щоб вони (росіяни – 24 канал) припинили. Але є умова – нехай вони заберуться звідси і ми будемо задоволені", – наголосив Данілов.
Однак є умова – територію України мають повернути у її визначених кордонах з 1991 року. "А далі ми тут розберемось, у який спосіб нам тут наводити порядок. Нам не потрібні будуть поради деяких "фахівців", – чітко зазначив він.
Що відомо про заяву Макрона
- Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу розповів, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом, щоб "зберегти обличчя" Володимиру Путіну.
- За словами українського президента, з боку тих чи інших лідерів такі пропозиції є не дуже коректними. Україна не готова "щось комусь зберігати" і втрачати за це свої території. Також він додав, що не варто шукати вихід для Росії. Макрон даремно це робить.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Володимира Путіна ніхто не провокував на війну проти України, тому він має сам шукати способи "зберегти обличчя".
- Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що окрім Макрона, Україні пропонували піти на територіальні поступки Кремлю й інші європейські політики.
Повністю інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео