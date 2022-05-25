Однак вони поки не розуміють, що будуть робити з Росією. Про це 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Чому довго приймали рішення щодо надання зброї

На думку активіста, на це є декілька важливих причин.

Є політична історія всередині США. Є геополітична ситуація. Тобто, Захід ще не розуміє, що робити з Росією, яка очевидно програє. Це ключова проблема,

– сказав Шабунін.

Він додав, що Україна поки страшною ціною, але перемагає. Утім, країни Заходу зробили помилку й спершу не думали, що станеться саме так.

Яка Україні треба зброя

За його словами, зараз Україні критично потрібні такі види зброї:

реактивна артилерія, яка здатна вражати цілі на кілька сотень кілометрів.

протиповітряна оборона;

літаки.

"Це та зброя, з якою ми зможемо відбивати свої території. Ми щиро вдячні американцям, іншим союзникам з НАТО за артилерію. Але це зброя захисту. Нам потрібна зброя для наступу", – наголосив Шабунін.

Скоро все може змінитись

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав міжнародних партнерів надати Україні більше важкого озброєння. Це допоможе побороти російських окупантів.

19 травня Сенат США ухвалив надзвичайно велику фінансову підтримку для України – аж 40 мільярдів доларів.

Варто додати, що лише частина з цих грошей піде саме на озброєння. До прикладу, 4,4 мільярда виділили для постачання продовольства Україні та іншим державам тощо. Президент США Джо Байден вже підписав цей закон.

Загалом ця сума допоможе покрити втрати, які зазнала Україна за період повномасштабної війни.

Важливо! США виділить ще один додатковий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Туди, за повідомленнями ЗМІ, увійдуть 3 контрартилерні радари, 18 гаубиць та 18 засобів для їх транспортування.



На що підуть 40 мільярдів доларів від США / Інфографіка 24 каналу

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