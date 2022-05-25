Однако они пока не понимают, что будут делать с Россией. Об этом 24 каналу рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Почему долго принимали решение о предоставлении оружия

По мнению активиста, на это есть несколько важных причин.

Есть политическая история внутри США. Есть геополитическая ситуация. То есть, Запад еще не понимает, что делать с очевидно проигрывающей Россией. Это ключевая проблема.

– сказал Шабунин.

Он добавил, что Украина пока страшной ценой, но побеждает. Впрочем, страны Запада совершили ошибку и сначала не думали, что произойдет именно так.

Какое Украине нужно оружие

По его словам, сейчас Украине критически нужны такие виды оружия:

реактивная артиллерия, способная поражать цели на несколько сотен километров.

противовоздушная оборона;

самолеты.

"Это оружие, с которым мы сможем отражать свои территории. Мы искренне благодарны американцам, другим союзникам из НАТО за артиллерию. Но это оружие защиты. Нам нужно оружие для наступления", - подчеркнул Шабунин.

Скоро все может измениться

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал международных партнеров предоставить Украине более тяжелое вооружение. Это поможет побороть российских кафиров.

19 мая Сенат США принял чрезвычайно большую финансовую поддержку для Украины – 40 миллиардов долларов.

Стоит добавить, что только часть этих денег пойдет именно на вооружение. К примеру, 4,4 миллиарда выделили для поставки продовольствия Украине и другим государствам. Президент США Джо Байден уже подписал этот закон.

В целом эта сумма поможет покрыть потери, которые понесла Украина за период полномасштабной войны.

Важно! США выделит еще один дополнительный пакет пособия на 100 миллионов долларов. Туда, по сообщениям СМИ, войдут 3 контрартиллерных радара, 18 гаубиц и 18 средств для их транспортировки.



На что пойдут 40 миллиардов долларов от США / Инфографика 24 канала

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