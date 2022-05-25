Однако они пока не понимают, что будут делать с Россией. Об этом 24 каналу рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Почему долго принимали решение о предоставлении оружия

По мнению активиста, на это есть несколько важных причин.

Есть политическая история внутри США. Есть геополитическая ситуация. То есть, Запад еще не понимает, что делать с очевидно проигрывающей Россией. Это ключевая проблема.
– сказал Шабунин.

Он добавил, что Украина пока страшной ценой, но побеждает. Впрочем, страны Запада совершили ошибку и сначала не думали, что произойдет именно так.

Какое Украине нужно оружие

По его словам, сейчас Украине критически нужны такие виды оружия:

  • реактивная артиллерия, способная поражать цели на несколько сотен километров.
  • противовоздушная оборона;
  • самолеты.

"Это оружие, с которым мы сможем отражать свои территории. Мы искренне благодарны американцам, другим союзникам из НАТО за артиллерию. Но это оружие защиты. Нам нужно оружие для наступления", - подчеркнул Шабунин.

Скоро все может измениться

  • Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал международных партнеров предоставить Украине более тяжелое вооружение. Это поможет побороть российских кафиров.
  • 19 мая Сенат США принял чрезвычайно большую финансовую поддержку для Украины – 40 миллиардов долларов.
  • Стоит добавить, что только часть этих денег пойдет именно на вооружение. К примеру, 4,4 миллиарда выделили для поставки продовольствия Украине и другим государствам. Президент США Джо Байден уже подписал этот закон.
  • В целом эта сумма поможет покрыть потери, которые понесла Украина за период полномасштабной войны.


На что пойдут 40 миллиардов долларов от США / Инфографика 24 канала

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