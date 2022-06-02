Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Британии Бен Уоллес. Об этом чиновник сообщил 1 июня – на 98-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Британия предоставит Украине ракетные системы

Для значительного повышения возможности украинских сил Великобритания пришлет Украине пусковые установки M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в обеспечении своих героических войск жизненно важным оружием, необходимым для защиты своей страны.

– заявил Уоллес.

Глава Минобороны Британии пояснил, что:

тактика России меняется, поэтому должна изменяться и поддержка Украины;

эти мощные реактивные системы залпового огня позволят Украине лучше оградить себя от жестокого использования Россией дальнобойной артиллерии;

Путин использует артиллерию, не разбирая и атакуя украинские мирные города.

Бен Уоллес также рассказал, что Британия будет учить наших военных, как правильно использовать это оружие.

Кроме того, по словам министра, этот шаг "тесно согласован" с решением Соединенных Штатов предоставить Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS.

Кратко об оружии, которое Украина получит от США

1 июня США заявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи . Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге объяснил, что сумма помощи – 700 миллионов долларов.

Впоследствии в Минобороны США пояснили, что помощь будет включать высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы, 5 противоартиллерийских радаров, 2 радиолокационные станции для с радарами для воздушного наблюдения, 1 тысячу Javelin и 50 командно-пусковых установок, 5 тысяч один. мм артиллерийских снарядов, 4 вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и оборудование.

Джо Байден заверил, что США и дальше будут поддерживать Украину и предоставлять нам оружие и технику для самообороны.

Кроме того, президент США заверил, что США не будут давить на Украину, чтобы та шла на какие-либо территориальные уступки России. Байден объяснил, что такие заявления неприемлемы, ведь противоречили бы общепризнанным принципам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает, что Россия отомстит НАТО за оружие Украине . Ведь поддержка от Альянса – это предоставление нашей стране поддержки в отстаивании права на самооборону, а это право – закреплено в договоре ООН.

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