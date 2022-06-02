Як повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас, Литва вже підписала угоду з Туреччиною про купівлю Bayraktar для ЗСУ.

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Зауважимо, що телеведучий з Литви Андрюс Тапінас оголосив про збір коштів на Bayraktar 25 травня. Він закликав литовців долучитися до купівлі безпілотника для Збройних Сил України. Лише за 3 дні йому вдалось зібрати всю суму грошей. Задонатити на Bayraktar міг будь-який громадянин Литви або іншої країни світу.

Сьогодні була підписана угода з президентом турецького оборонного агенства про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви. Ця угода відкриває шлях до купівлі Bayraktar, на яку литовці зібрали майже 6 мільйонів євро за 3 дні,

– розповів міністр оборони Литви.

Після завершення збору коштів сторінці Laisvės TV у фейсбук подякували всім небайдужим, хто долучився до кампанії та пожартував гроші.

"Мабуть, вперше громадяни однієї держави можуть купити та подарувати таку важку зброю іншій країні. 5 мільйонів євро вже на рахунку Байрактара. Дякуємо всім, хто долучився до цієї грандіозної покупки. Кожне ваше євро – це внесок у закінчення війни та рука допомоги Україні", – зазначили в соцмережі.

Що відомо про Bayraktar TB2 Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Розробка проєкту почалася у 2000 році і тривала аж до 2009. За 10 років Туреччина випустила близько ста таких літальних апаратів.

Що про акцію сказав сам ведучий

Тапінас ще під час збору грошей погодив придбання Bayraktar TB2 з Міністерствами оборони Литви та Туреччини, а також з виробником безпілотників. Додамо, що проєкт Тапінаса Laisvės TV вже пожертвував на користь України 62 тисячі євро.

Нехай наш Bayraktar підніметься над непереможною Україною. Нехай це буде час, коли Литва та Україна разом виймуть мечі. Час для гніву! Час настав! Час червоного світанку!,

– закликав до участі у зборі коштів Тапінас.