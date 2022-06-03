Про це 24 каналу повідомив народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він наголосив, що ЗСУ їх потрібно більше та ще швидше, однак все ж потрібно поступово вибудовувати діалог з нашими партнерами.

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Зброя надходить вже

Як пояснив Веніславський, зараз нашою головною метою є отримати ці реактивні системи залпового вогню та залучити їх до бойових дій проти Росії. Він також додав, що вони надходять вже.

Думаю, що проблем з отриманням не буде,

– заявив Веніславський.

Посилить наші можливості

Водночас він також зауважив, що дальність зброї не є такою великою, як хотіла українська сторона. Однак потрібно розуміти, що ракетні установки одні й ті ж, а на дальність впливають різновиди ракет до них.

Навіть та кількість батарей, яку ми отримуємо, здатна суттєво посилити наші можливості в найбільш гарячих точках. Зараз – це, безсумнівно, Донецький та Луганський оперативні райони, тому вже незабаром установки можуть продемонструвати, на що здатні,

– зазначив Веніславський.

Росіяни дуже бояться

Він також додав, що вже навіть відома реакція наших ворогів на використання таких реактивних систем залпового вогню. Риторика росіян, яку вони почали вести на міжнародному рівні – ноти протесту щодо постачання такого озброєння – означає, що вони справді бояться.

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"Збройні Сили України завдаватимуть їм (російським загарбникам – 24 канал) все більш жорстких ударів, і внаслідок цього – відбудеться перелом ситуації на війні", – наголосив Веніславський.

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