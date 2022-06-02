Отже, скільки і чого надають США? Зараз Білий дім оголосив про надання 4 (чотирьох) ракетних систем HIMARS. Їхню кількість спеціально уточнили на пресбрифінгу в Пентагоні, це найофіційніша інформація, яка є.
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Що отримає Україна
До цих систем нададуть ракети з дальністю до 80 кілометрів. При цьому в США додали, що українці пообіцяли не використовувати ці системи по цілях на території Росії, і що в цьому питанні є цілковита і взаємна довіра.
Чотири установки, і це все? Ні. Це перший транш, але не останній. Так, як спочатку було з американськими гаубицями M777. Конкретно ці чотири HIMARS вже розташовані в регіоні - далі українських військових мають навчити ними користуватись.
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Скільки це займе часу і коли HIMARS прибудуть в Україну?
В США очікують, що тренування ЗСУ займе близько трьох тижнів. У Пентагоні пояснили, що окрім використання новітніх ракетних систем, українців навчать також їх обслуговувати.
Також в Пентагоні сказали, що на додачу Україна отримала певну кількість радянських та російських РСЗВ від партнерів і союзників, які вона вже використовує в бою.
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