А у цього хворого діда є якийсь пунктик. Коли його щось бісить, коли він заздрить Україні, коли Україна його вибішує, то він стріляє по Львову.

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Путін заздрить Україні

Україна відправила на дно російський корабель. Ракети летять на Львів. Україна виграла Євробачення. Відразу ракети летять на Львів.

Україна грає матч у футбол на відбір до Чемпіонату світу, звідки росіян викинули з ганьбою, ракети летять на Львів. Без якогось приводу він воліє по Львову не стріляти. Чи то економить ракети. Чи береже для особливого випадку. Але як тільки його тригерить один з його безлічі комплексів, то воно починає командувати пуляти по Львову.

Важко сказати, що в голові у цієї людини. Таке враження, що коли Путін був маленький, йому у Львові не продали морозиво. Чи відлупцювали на Площі ринок. Чи в нього був хтивий дядько, який показав йому піструна у львівському парку. Хто зна. Але він точно має щось особисто до Львова, так само як він має особисті проблеми з Україною.

Путін має комплекси і заздрить Україні / Фото Getty Images

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Путін розуміє, що Росія – в ізоляції

Як мачо, якому не дає жінка його мрії. І він намагається її примусити. Але жінка каже ні. І боляче б'є по яйцях. А деякі агенти Путіна кажуть "то чого ти пручаєшся, чого нариваєшся на зґвалтування, просто дай йому те, що йому потрібно". Хворий старий мачо.

І так. Навіть Радянський союз грав на Чемпіонатах світу і Європи з футболу. І іноді непогано грав. Ну бо там було повно українських футболістів.

А зараз вони можуть грати тільки в чемпіонаті ліги зла, зі збірними командами з Південної Осетії, псевдореспублік Донбасу, Абхазії і Північної Кореї. Навіть поважаючі себе сепаратисти з Каталонії не стануть з ними на один зелений газон. Отака велич Росії. І Путін це знає. Він розуміє. І він розуміє, що всі інші також це розуміють. І його це бісить. І ракети летять по Львову…

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