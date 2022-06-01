Наразі російські окупанти контролюють значну частину Сєвєродонецька, але ризику оперативного оточення гарнізону Сєвєродонецька та Лисичанська на сьогодні немає.

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Що відбувається на фронті

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи українських військ із займаних позицій у районах населених пунктів Комишуваха та Врубівка.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в районі населеного пункту Комишуваха зафіксовано передислокацію БМПТ "Термінатор" у кількості чотирьох одиниць.

"Термінатори" помічені на Луганщині / Фото defense express

БМПТ "Термінатор" призначений для дії у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів противника, для придушення живої сили, озброєної гранатометами, протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю, може вражати також танки, БМП, доти та дзоти.

На БМПТ встановлено здвоєну автоматичну 30-міліметрову гармату 2А42 з боєкомплектом на 850 набоїв. Два автоматичні гранатомети на основі АГС-17 та 7,62-мм танковий кулемет Калашникова. Крім того, передбачено чотири надзвукові протитанкові керовані ракети 9М120 "Атака" з лазерним наведенням.

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Офіційно презентація "Термінатора" відбулася на щорічному форумі Армія-2021.

Як повідомлялося раніше, підтвердилась інформація "Права Справа" про застосування російськими окупантами важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" та систем дистанційного розмінування УР-07.

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