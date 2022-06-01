Сейчас российские оккупанты контролируют значительную часть Северодонецка, но риска оперативного окружения гарнизона Северодонецка и Лисичанска сегодня нет.
Чистите Лисичанск может стать могильником для оккупантов: врага ждут "сюрпризы" от ВСУ
Что происходит на фронте
На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Камышеваха и Врубовка.
По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", в районе населенного пункта Камышеваха зафиксирована передислокация БМПТ "Терминатор" в количестве четырех единиц.
"Терминаторы" замечены на Луганщине / Фото defense express
На БМПТ установлено сдвоенное автоматическое 30-миллиметровое орудие 2А42 с боекомплектом на 850 патронов. Два автоматических гранатометов на основе АГС-17 и 7,62-мм танковый пулемет Калашникова. Кроме того, предусмотрены четыре сверхзвуковых противотанковых управляемых ракеты 9М120 "Атака" с лазерной наводкой.
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Официально презентация "Терминатора" прошла на ежегодном форуме Армия-2021.
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