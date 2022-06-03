Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что это очередной вброс со стороны России. Таким образом, в стране стремятся сделать все возможное, чтобы доверие между Украиной и США было подорвано.
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Украина ведет оборонную войну, – Подоляк
Михаил Подоляк отметил, что наше государство защищается от российской агрессии. Поэтому мы не собираемся атаковать российскую территорию с помощью РСЗО, которые нам предоставляют западные партнеры.
Наши американские партнеры знают, где используется их техника. Любые вбросы о таких намерениях – пропаганда российских спецслужб,
– отметил Подоляк.
России "подгорает" из-за ракетных установок HIMARS
Совсем недавно стало известно, что США передает Украине ракетные установки HIMARS. Как рассказал журналист Мэтт Сейлер, наши военные уже проходят учения , чтобы вскоре использовать их против врага. Известно, что инструктаж, проводимый американскими специалистами, продлится три недели. После этого украинские защитники смогут более эффективно выбивать врага с наших территорий.
Ответная реакция России не безосновательна. Просто установки позволят попадать по целям на расстоянии от 2 до 500 километров. Здесь все зависит от снарядов.
Военный эксперт Олег Жданов убежден , что для нас HIMARS – крайне необходимый тип оружия. Украине передали всего 8 таких установок, но этого количества достаточно, чтобы выровнять силы. Например, в том же Северодонецке, за который сейчас идут ожесточенные бои.
На днях свое мнение высказала госпожа США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что наше государство будет самостоятельно принимать решение , каким образом использовать предоставленные ракетные установки. Мол, Соединенные Штаты вмешиваться в этот процесс не будут.
Ранее Владимир Зеленский уже подчеркивал, что Украина не собирается атаковать Россию . Наше государство все полученное от партнеров оружие использует исключительно для одной цели: освободить территории от врага.
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