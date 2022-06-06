Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает 24 канал. По словам президента, если бы Украине предложили альтернативу, то мы не согласились бы.

Ирландия поддерживает заявку Украины на вступление в ЕС, – Стефанишина

"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. Нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, то мы бы не согласились", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что договоренности Украины с Великобританией об оборонном союзе – один из шагов для гарантий безопасности государства. Это ни в коем случае не является альтернативой вступлению в ЕС.

Разговоры с Великобританией об оборонном союзе продолжаются в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности,

– добавил президент.

Вступление Украины в Евросоюз: что известно

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 8 апреля посетила Киев и передала Владимиру Зеленскому опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в мае сообщил , что Украина передала Европейскому Союзу все ответы из опросника относительно членства в ЕС.

Выводы Европейского Совета по Украине свидетельствуют о том, что заявка на членство государства в ЕС будет рассмотрена в июне.

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил , что перед вступлением Украины в Евросоюз нужен "промежуточный этап". Он считает, что за этот период наше государство должно добиться "стандартов ЕС".

Президентша Словакии Зузана Чапутова рассказала , что вместе с президентом Польши Анджеем Дудой убеждает Европу присоединить Украину к ЕС.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила , что Берлин поддерживает стремление Украины стать частью Евросоюза. Дипломатка подчеркнула, что закрывать двери перед Киевом нельзя.

Ирландия поддерживает заявку на членство в ЕС. Также Дублин выразил готовность быть адвокатом европейских устремлений украинского государства.

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