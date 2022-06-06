Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє 24 канал. За словами президента, якби Україні запропонували альтернативу, то ми б не погодилися.
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"Альтернативи нашому членству у ЄС, нашому кандидатству у члени ЄС немає. Нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, то ми б не погодилися", – наголосив глава держави.
Зеленський зауважив, що домовленості України з Великою Британією про оборонний союз – один з кроків для гарантій безпеки держави. Це у жодному разі не є альтернативою вступу у ЄС.
Розмови з Великою Британією про оборонний союз тривають у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки,
– додав президент.
Вступ України до Євросоюзу: що відомо
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня відвідала Київ та передала Володимиру Зеленському опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство у ЄС.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у травні повідомив, що Україна передала Європейському Союзу усі відповіді з опитувальника щодо членства у ЄС.
- Висновки Європейської Ради стосовно України свідчать про те, що заявку на членство держави у ЄС розглянуть у червні.
- Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що перед вступом України до Євросоюзу потрібен "проміжний етап". Він вважає, що за цей період наша держава має досягти "стандартів ЄС".
- Президентка Словаччини Зузана Чапутова розповіла, що разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою переконує Європу доєднати Україну до ЄС.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Берлін підтримує прагнення України стати частиною Євросоюзу. Дипломатка наголосила, що зачиняти двері перед Києвом не можна.
- Ірландія підтримує заявку України на членство у ЄС. Також Дублін висловив готовність бути адвокатом європейських прагнень української держави.
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