За результатами зустрічі Стефанішина повідомила, що Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС. Також Дублін висловив готовність бути адвокатом європейських прагнень України.
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Віцепрем'єрка України провела зустрічі зі спікером нижньої палати парламенту Шоном О'Фарілом, а також головою Сенату Марком Дейлі. Відбулись і перемовини Ольги Стефанішиної з головою міжпарламентської групи дружби Бренданом Смітом.
Однією з головних була зустріч представниці українського уряду з президентом Ірландії Майклом Хіггінсом та прем'єр-міністром Мікхолом Мартіном.
Важливо, щоб ми схвалили заявку України на отримання статусу країни-кандидата в ЄС. Вступ може зайняти достатньо довгий час, але це було б дуже важливим рішенням й вагомим сигналом для українського народу, що вони є частиною європейської родини,
– сказав Мікхол Мартін.
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Стефанішина подякувала Ірландії за підтримку України під час боротьби з російською агресією. Так, Ірландія скасувала візи для всіх громадян України. Українці мають можливість отримати прихисток в країні та працевлаштуватись на тих самих умовах, що і громадяни ЄС.
Ця брутальна битва продовжується, Росія веде неприкриту війну на знищення нашого народу. Речі потрібно називати своїми іменами – це геноцид і саме така кваліфікація цих подій Сенатом Ірландії є необхідним кроком чесності,
– наголосила Стефанішина.
Окремо віцепрем'єрка підняла питання відновлення України. Деякі країни ЄС вже заявили про свою зацікавленість у цьому процесі, отож Київ сподівається і на інтерес Дубліна у допомозі окремому українському регіону.
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