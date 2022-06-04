По результатам встречи Стефанишин сообщила, что Ирландия поддерживает заявку Украины на членство в ЕС. Также Дублин выразил готовность быть адвокатом европейских устремлений Украины.

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Вице-премьер Украины провела встречи со спикером нижней палаты парламента Шоном О'Фарило, а также главой Сената Марком Дейли. Состоялись и переговоры Ольги Стефанишиной с главой межпарламентской группы дружбы Бренданом Смитом.

Одной из главных была встреча представительницы украинского правительства с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и премьер-министром Микхолом Мартином.

Важно, чтобы мы приняли заявку Украины на получение статуса страны-кандидата в ЕС. Вступление может занять достаточно долгое время, но это было бы очень важным решением и весомым сигналом для украинского народа, что они являются частью европейской семьи.

– сказал Микхол Мартин.

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Стефанишина поблагодарила Ирландию за поддержку Украины во время борьбы с российской агрессией. Да, Ирландия отменила визы для всех граждан Украины. Украинцы имеют возможность получить убежище в стране и трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане ЕС.

Это брутальное сражение продолжается, Россия ведет неприкрытую войну на уничтожение нашего народа. Вещи нужно называть своими именами – это геноцид и именно такая квалификация этих событий Сенатом Ирландии является необходимым шагом честности.

– подчеркнула Стефанишина.

Отдельно вице-премьер подняла вопрос восстановления Украины. Некоторые страны ЕС уже заявили о своей заинтересованности в этом процессе, так что Киев надеется и на интерес Дублина в помощи отдельному украинскому региону.

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Недавно глава МИД Германии Анналена Бербок отметила , что Берлин поддерживает стремление Украины стать частью Евросоюза. Дипломатка подчеркнула, что закрывать двери перед Киевом нельзя.

Президентша Словакии Зузана Чапутова рассказала , что вместе с президентом Польши Анджеем Дудой убеждает Европу присоединить Украину к ЕС.

Заявку Украины на членство в организации лидеры ЕС будут рассмотрены в июне 2022 года.

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