Росія займається геноцидом, – Сенат Ірландії

Першим про це повідомив голова Сенату Ірландії Марк Дейлі. Він написав про рішення у твітері.

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Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду,

– констатував Дейлі.

Також він опублікував фото фрагментів резолюції. У документі дали чітке визначення діям країни-агресора. Зокрема, та вказано, що повномасштабний напад Росії на Україну 24 лютого 2022 року був неспровокованою дією, що суперечить міжнародному праву.

"Росія здійснювала обстріли з важкої військової техніки, завдавала ракетних ударів по Україні, зокрема цивільним об'єктам, та відкривала вогонь по мирних жителях, які намагалися врятуватися та втікали зі свої палаючих будинків", – написали у резолюції.

Крім того, у Сенаті звернули увагу і на інформаційну складову війни. Вони вказали на те, що Путін доповнює вторгнення на територію України пропагандою, наданням неправдивої інформації та умисною брехнею всередині його ж країни. Так він намагається виправдати дії російської армії – варварські вбивства, зґвалтування, застосування важкої бойової техніки проти цивільного населення у багатьох українських містах.

Ірландський Сенат закликав світ посилювати санкції

Крім визнання факту геноциду, у резолюції ірландський уряд закликав усіх світових лідерів зберігати та посилювати санкції проти Росії, працювати над припиненням імпорту російської нафти, газу та вугілля, які фінансують російський воєнний апарат, а отже і вбивства мирних українців та захоплення території суверенної держави.

"Політичне керівництво Росі має нести відповідальність за свої злочини в Україні", – йдеться в документі.

Які ще країни визнали геноцидом війну Росії проти України

Ірландія – не перша країна, яка відкрито та офіційно визнала, що Росія цілеспрямовано хоче винищити український народ.

28 квітня постанову про визнання геноцидом злочинів російського агресора в Україні підтримали у Канаді. У документі також згадали про вбивства мирних людей та масові зґвалтування.

Дещо пізніше, 10 травня, Сейм Литви одноголосно проголосував за резолюцію, якою визнав вийну в Україні геноцидом, а Росію – державою, що підтримує та здійснює тероризм.

Наступного дня у Чехії теж визнали геноцидом війну Росії в Україні та звірства російських військових.

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