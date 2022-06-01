Так, Чапутова розповіла про це на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає 24 канал.

До речі Ліками і серветками Росію не зупиниш, – президентка Словаччини про допомогу Україні

Як Дуда та Чапутова переконують ЄС

Коли Дуда був у Словаччині, політикиня запропонувала йому разом почати перемовини з лідерами ЄС щодо надання Україні статусу кандидата на вступ. Кожен з них індивідуально вів такі перемовини з лідерами. Надалі теж планують організувати схожі переговори. Однак президентка поки не уточнила, з якими саме країнами.

Вірю, що країни, які останніми долучились до Євросоюзу, зможуть нас зрозуміти. Однак необхідна хороша аргументація щодо статусу кандидата,

– зазначила президентка.

Вона додала, що ці кроки будуть вагомими перед червневим самітом ЄС. Зеленський подякував колезі за потужну підтримку в євроінтеграції нашої держави.

Візит президентки Словаччини в Україну

Чапутова приїхала в Україну 31 травня. Крім Києва, вона також відвідала Бучу та Бородянку. Делегація Словаччини була шокована наслідками російської агресії.

Також політикиня виступила перед нардепами у Верховній Раді. Вона наголосила, що Україна зараз бореться не лише за власну свободу, а й за свободу всієї Європи. Чапутова порівняла Путіна з Гітлером.

Під час зустрічі із Чапутовою Зеленський заявив, що Словаччина готова організувати нові маршрути та хаби для експорту української продукції. Це допоможе у вирішенні продовольчої кризи, яку спричинила Росія, блокують українські порти.

Заявку на членство України в ЄС розглянуть в червні

28 лютого сталась історична подія – Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Її майже відразу схвалив Європарламент.

На початку літа Єврокомісія вже повинна надати відповідь щодо вступу України у ЄС. Поки що держава може отримати статус кандидата на вступ. Раніше в Офісі Президента сподівались, що у червні України таки отримає статус кандидата.

Дивіться більше – Брифінг президентів України та Словаччини: