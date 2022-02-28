Разом з президентом в цей момент були міністр оборони Олексій Резніков та спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Важливо Україна має вступити до ЄС, ми хочемо її там бачити, – голова Єврокомісії
Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про ЄС, має честь подати заявку на членство у Європейському союзі,
– мовиться у заяві.
Нагадаємо, що у зв'язку з останніми подіями Україну хочуть бачити в ЄС. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що наша держава має вступити в ЄС.
Заявка на вступ до ЄС / Документ ОП