Вместе с президентом в этот момент находились премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер парламента Руслан Стефанчук.

Важно Украина должна вступить в ЕС, мы хотим ее там видеть, – глава Еврокомиссии

Этим письмом Украина, как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о ЕС, имеет честь подать заявку на членство в Европейском союзе.

– говорится в заявлении.

Напомним, что в связи с последними событиями Украину хотят видеть в ЕС. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила, что наше государство должно вступить в ЕС.



Заявка на вступление в ЕС / Документ ОП