Словаччина стала потужним партнером України у боротьбі з російськими окупантами. Вона відстоює наші інтереси в ЄС та намагається усіляко сприяти перемозі України над ворогом.

Читайте також Україна працює над операцією під егідою ООН та за участю партнерів для експорту зерна, – Кулеба

Допомога від Словаччини

На спільному брифінгу з Володимиром Зеленський Зузана Чапутова повідомила, що Словаччина продовжить активно підтримувати Україну. Увесь цивілізований світ має не лише захоплено спостерігати за нашою країною, а й активно їй допомагати у боротьбі із загарбниками.

Позиція Словаччини чітка – ми підтримуємо Україну з самого початку війни. Гуманітарно, політично, надаємо військову допомогу. Треба розуміти, ліками та серветками ми не зможемо зупинити агресію Росії, тому ми надаємо та продовжимо надавати військову допомогу,

– сказала Чапутова.

Також вона додала, що через Словаччину пройшло до 400 тисяч біженців з України, вони отримують усю можливу допомогу, а словацький народ дуже солідарний з нашим народом та робить усе для того, щоб у Словаччині біженці почували себе як вдома.

Окрім того, Словаччина завжди підтримує усі санкції проти Росії та усіляко відстоює надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Війна Росії проти України: головне про останні події

Російські окупанти змогли вдертися до Сєвєродонеька, зараз вони контролюють більшу частину міста, тривають вуличні бої. Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, населений пункт не оточений. Окрім штурму окупанти повністю знищують Сєвєродонецьк, як це раніше зробили з Рубіжним та Попасною. Цивільна інфраструктура знищена повністю, 60% житлових будівель не підлягають відновленню, ще 30% зазнали важких пошкоджень.

Прикордонні райони Сумської області знову опинилися під вогнем ворожих мінометів. Серед військових втрат немає, техніку не пошкодження. Ситуація щодо мирного населення уточнюється. Спроб наступальних дій російські окупанти не здійснювали.

Дивіться відео брифінгу Володимира Зеленського та Зузани Чапутової