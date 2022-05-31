Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму твітері. Наразі він не оприлюднив деталі можливої майбутньої операції.

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Залучили ООН та держав-партнерів

За словами Дмитра Кулеба, Росії "грається" зі світом у справжні голодні ігри. З одного боку вона блокує експорт українських харчових продуктів, з іншого – звинувачує у цьому саму ж Україну. У світі все прекрасно розуміють – і вже працюють над можливою операцією з експорту зерна.

Для цього планують залучити військово-морський флот партнерів та представників ООН. В ідеалі вони мають організувати безпечний "коридор" для перевезення зерна.

Росія грає зі світом у голодні ігри, блокуючи однією рукою український експорт продовольства, а іншою намагається перекласти провину на Україну. Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН з флотами партнерів, які забезпечують безпечний торговий шлях без ризиків для безпеки, – наголосив Дмитро Кулеба.

Росія блокує українські порти: це може перерости у продовольчу кризу

З початку повномасштабного вторгнення Росія блокує українські порти. Вони ще й розмістили кілька сотень морських мін в Чорному морі, які становлять небезпеку усьому судноплавству з боку України.

Нещодавно у своєму зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що на складах зараз перебуває близько 22 мільйонів тонн зерна, які мали піти на експорт.

Це – одна з причин, чому у світі може статися глобальна продовольча криза. Як повідомила генеральна директорка сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер на своєму виступі у Раді безпеки ООН, запасів пшениці у світі залишилося всього на 10 тижнів. Близько 400 мільйонів людей зі всього світу можуть зіткнутися із проблемами з їжею.

Росіяни ще й здогадалися красти українське зерно. Вони вантажать його на кораблі та відправляють до Сирії. Нещодавно одне з російських суден прибуло до сирійського порту Латакія, де відвантажила аж 30 тисяч тонн зерна. Це вже другий рейс цього корабля упродовж місяця.

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