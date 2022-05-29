Російські окупанти блокують Чорне море та не дають Україні продати зерно. Поки світ з жахом чекає на продовольчу кризу, рашисти вирішили вкрасти якомога більше українського зерна, щоб знову виступити "рятівниками" та спробувати зняти з себе частину санкцій.

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Крадене зерно прибуло до Сирії

Як показали супутникові фото, до сирійського порту Латакія прибуло велике вантажне судно. Воно доставило до Сирії багато зерна, яке російські окупанти вкрали або насильно відібрали в українських фермерів.

Повідомляється, що судно прибило до Латакії вже вдруге за 4 тижні. За приблизними підрахунками, цей вантажний корабель може перевозити до 30 тонн зерна. Востаннє його помічали у Криму під час завантаження зерна, це було 19 травня. Також відомо про ще два кораблі, на які окупанти вантажили вкрадену в Україні пшеницю.

За приблизними підрахунками, російські окупанти награбували в Україні близько 400 тисяч тонн зерна. Окупанти сподіваються заробити чималі гроші – зараз ціна товару складає близько 400 доларів за тонну, а на тлі глобальної продовольчої кризи, яку спровокувала Росія, ціна зерна в майбутньому буде лише зростати.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Посли країн Євросоюзу не змогли схвалити шостий пакет санкцій проти Росії. Проблема не лише в забороні російської нафти – деякі країни виступають за те, щоб дозволити росіянам купувати нерухомість у Європі. Завтра дискусія та пошук спільного знаменника продовжиться.

Росіяни почали відступати зі своїх укріплених рубежів на Херсонщині. Наші воїни пішли у контрнаступ, і попри тривалу підготовку окупанти не можуть стримати просування наших героїв. Ба більше – вони не просто відступають, а подекуди панічно тікають. Наші захисники та захисниці намагаються відкинути ворога якомога далі.

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