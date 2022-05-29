Зазначається, що проблема полягає не лише у відмові Угорщини підтримати введення ембарго на російську нафту. Про це повідомив редактор радіо "Вільна Європа" та видання "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк на своїй сторінці у твітері.

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Рішення щодо шостого пакету санкцій ЄС знову не вдалось ухвалити

Рікард Юзвяк зауважив, що сьогодні, 29 травня, посли ЄС знову не змогли дійти спільного знаменника щодо шостого пакету санкцій проти Росії. Тепер вони вкотре намагатимуться домовитись стосовно цього питання вже завтра вранці, 30 травня.

Разом з тим у наступному своєму дописі у твітері журналіст запевнив, що проблемним є не лише питання нафтового ембарго та намагання безпосередньо Угорщини блокувати рішення про заборону імпорту російського енергоресурсу.

За його словами, тривають також жваві дискусії з боку декількох представників країн блоку, які хочуть й надалі дозволяти росіянам купувати нерухомість у Євросоюзі.

Це не лише проблема нафтового ембарго й того, що Угорщина просить про якісь винятки. Є також деякі (країни – ред. 24 канал), які не погоджуються з пропозицією заборонити громадянам Росії купувати нерухомість в ЄС,

– додав Юзвяк.