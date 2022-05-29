Відповідне розслідування провели The Observer. Саме вони встановили яхти, які зникли з автоматичної системи відстеження місцеперебування.

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Щонайменше 6 яхт зникло з системи відстеження

У акваторії Карибського моря бачили яхту Alfa Nero, яку вважають пов'язаною з російським мільярдером Андрєєм Гур'євим, та на системах відстеження руху морських транспортних засобів вона не з'являється з 3 березня. Розслідування Observer свідчить, що це одна із щонайменш 6 яхт, пов'язаних з російськими олігархами під британськими санкціями, які сховали своє місцеперебування,

– мовиться у повідомленні.

Аналізуючи дані системи AIS, розслідувачі встановили, що зникли зокрема:

72-метрова яхта Clio, її пов'язують з мільярдером Олегом Дерипаскою – востаннє місце розташування вона передала 18 квітня з Чорного моря, недалеко від Сочі і Новоросійська;

70-метрова Galactica Super Nova, яку пов'язують з олігархом Вагітом Алекперовим, ексочільником "Лукойла" – востаннє передавала дані про розміщення 2 березня з берегів Хорватії;

140-метрова Ocean Victory, до якої має зв'язок олігарх Віктор Рашніков – у системі була ще 1 березня на Мальдівах.

Журналісти-розслідувачі вийшли на контакт з членом екіпажу однієї з яхт, що належить підсанкційному олігарху. Він сказав, що їм наказали приховати дані про місцеперебування.

Згідно з даними видання, від початку процесу накладання санкцій на олігархів з близького оточення Путіна, вже арештували щонайменше 13 елітних яхт. Їхня вартість становить орієнтовно 2 мільярди фунтів стерлінгів.

Що відомо про арешт російських яхт через санкції

У Сполучених Штатах Америки діє спеціальна оперативна група KleptoCapture, яка займається пошуком та конфіскацією активів росіян, які потрапили під санкції та намагаються приховати своє майно. Зокрема 14 квітня поліція Фіджі затримала яхту, яка пов'язана з російським олігархом Сулейманом Керімовим. Згодом суд ухвалив орден, за яким яхта не могла покинути Фіджі, поки суд не розгляне ордер США на арешт.

Вже 6 травня цю яхту конфіскували. Окружний суд США округу Колумбія видав ордер на арешт судна. Вартість яхти – понад 300 мільйонів доларів.

7 травня Італія наклала арешт на яхту Scheherazade. Вона розмішувалась у провінції Маріна-ді-Каррара. Попередньо ЗМІ писали, що вона належить російському диктатору Володимиру Путіну.

Вже 11 травня у Німеччині арештували яхту Luna. Її власником є російський мільярдер Фархад Ахмедов. Вартість судна – 400 мільйонів євро.

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