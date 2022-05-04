В США ввели ряд санкцій проти російських олігархів, серед яких опинився і Сулейман Керімов. Вони передбачають конфіскацію їх майна. В першу чергу мова йде про дорогі активи, серед яких яхти. Для цього в Міністерстві юстиції США навіть діє спеціальна оперативна група KleptoCapture. Саме вона й займається пошуком та конфіскацією активів росіян, які потрапили під санкції та намагаються приховати своє майно.

Нагадаємо Байден пропонує конфіскувати активи у російських олігархів на користь України

Як Керімов намагався приховати свою яхту

12 квітня яхта Amadea прибула до порту Лотоки у Фіджі. 14 квітня поліція Фіджі затримала суперяхту та її екіпаж через те, що яхта увійшла до виняткової економічної зони Фіджі без дозволу митниці. Amadea прибула на Фіджі після 18-денного плавання через Тихий океан з Мексики.

Вартість яхти оцінюється в 325 мільйонів доларів. Її спустили на воду лише у 2017 році. Довжина яхти – 106 метрів.

Тоді ж суд виніс заборонний ордер, за яким суперяхта не могла покинути Фіджі, поки суд не розгляне ордер США на арешт. Влада Фіджі заявила, що діє на прохання США відповідно до Закону Фіджі про взаємну допомогу у кримінальних справах.

В США вважають, що яхта в кінцевому підсумку належить російському олігарху Сулейману Керімову. Він під санкціями США та Європейського Союзу через війну проти України.

Натомість юристи зареєстрованого власника моторної яхти Millemarin Investments заперечують, що вона в кінцевому підсумку належить Керімову. Вони повідомили в суді, що вона належить іншому російському олігарху Едуарду Худайнатову, колишньому президенту нафтового гіганта "Роснефти", який не потрапив під санкції.

Однак ці заяви не надто вплинули на суд. Влада Фіджі стверджувала, що суду не потрібно було визначати право власності на судно, лише те, що на нього поширюється ордер США у справі про відмивання грошей.

Суд Фіджі постановив, що США можуть конфіскувати російську суперяхту.