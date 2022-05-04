В США был введен ряд санкций против российских олигархов, среди которых оказался и Сулейман Керимов. Они предполагают конфискацию их имущества. В первую очередь речь идет о дорогостоящих активах, среди которых яхты. Для этого в Министерстве юстиции США действует даже специальная оперативная группа KleptoCapture. Именно она занимается поиском и конфискацией активов россиян, которые попали под санкции и пытаются скрыть свое имущество.

Напомним Байден предлагает конфисковать активы у российских олигархов в пользу Украины

Как Керимов пытался скрыть свою яхту

12 апреля яхта Amadea прибыла в порт Лотоки на Фиджи. 14 апреля полиция Фиджи задержала суперяхту и ее экипаж из-за того, что яхта вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без разрешения таможни. Amadea прибыла на Фиджи после 18-дневного плавания через Тихий океан из Мексики.

Стоимость яхты оценивается в 325 миллионов долларов. Ее спустили на воду только в 2017 году. Длина яхты – 106 метров.

Тогда же суд вынес запретительный ордер, по которому суперяхта не могла покинуть Фиджи, пока суд не рассмотрит ордер США на арест. Власти Фиджи заявили, что действуют по просьбе США в соответствии с Законом Фиджи о взаимной помощи по уголовным делам.

В США считают, что яхта в конечном счете принадлежит российскому олигарху Сулейману Керимову. Он под санкциями США и Европейского Союза из-за войны против Украины.

В то же время юристы зарегистрированного владельца моторной яхты Millemarin Investments отрицают, что она в конечном итоге принадлежит Керимову. Они сообщили в суде, что она принадлежит другому российскому олигарху Эдуарду Худайнатову, не попавшему под санкции бывшему президенту нефтяного гиганта "Роснефти".

Однако эти заявления не сильно повлияли на суд. Власти Фиджи утверждали, что суду не нужно было определять право собственности на судно, а только то, что на него распространяется ордер США по делу об отмывании денег.

Суд Фиджи постановил, что США могут конфисковать российскую суперяхту.