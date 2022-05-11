Повідомляється, що раніше ця яхта належала ще одному російському олігарху – Роману Абрамовичу.

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Власником Luna офіційно вказаний Ліхтенштейнський траст. Тож спершу Федеральне управління німецької кримінальної поліції (BKA) мало з'ясовувати чи справді за ним стоїть Фархад Ахмедов.

Після аналізу та розгляду справи правоохоронці таки встановили структуру власності і яхта кремлівського олігарха потрапила під закон про санкції. Тепер розкішне судно не може залишати порт Гамбурга.

"Іграшка" ціною у 400 мільйонів

Вартість яхти оцінюють приблизно у 400 мільйонів євро. На судні 9 палуб, величезний басейн і невеликий підводний човен.

Хто такий Фархад Ахмедов

Російський мільярдер та соратник Путіна родом з Азербайджану. Більш ніж 20 років він стабільно потрапляє до рейтингу 200 найбагатших людей Росії за російською версією журналу Forbes.

Раніше Ахмедов був членом Ради Федерації Росії. На початку квітня олігарха внесли до санкційного списку ЄС.

Тиск на російських олігархів: останні новини

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка російських олігархів перемістила свої яхти та статки у Дубаї. 24 лютого російські олігархи почали втікати з Росії, а після запровадження санкцій їхня кількість ще більше зросла.

Путінські олігархи втрачають колосальні статки. Їхнє майно заморожують та арештовують у різних країнах світу. До прикладу, на початку травня влада Фіджі конфіскувала яхту Amadea російського олігарха Керімова вартістю у 300 мільйонів доларів, а у Сен-Тропе заморозили віллу Copab Михайла Фрідмана, які він здавав в оренду.

Загалом наразі під санкції потрапили близько 1 тисячі громадян Росії і юридичних осіб. І це ще не кінець.

Тому хитрі російські багатії намагаються обміняти свою елітну нерухомість у Лондоні на житло у Дубаї. Так вони хочуть обійти фінансові обмеження, впроваджені проти них Заходом. Але ні рієлтори, ні потенційні орендарі ризикувати не хочуть.

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