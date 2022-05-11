Сообщается, что ранее яхта принадлежала еще одному российскому олигарху – Роману Абрамовичу.

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Владельцем Luna официально указан Лихтенштейнский траст. Поэтому сначала Федеральное управление немецкой криминальной полиции (BKA) должно было выяснять, действительно ли за ним стоит Фархад Ахмедов.

После анализа и рассмотрения дела правоохранители установили структуру собственности и яхта кремлевского олигарха попала под закон о санкциях. Теперь роскошное судно не может покидать порт Гамбурга.

"Игрушка" ценой в 400 миллионов

Стоимость яхты оценивается примерно в 400 миллионов евро. На судне 9 палуб, огромный бассейн и небольшая подлодка.

Кто такой Фархад Ахмедов

Российский миллиардер и соратник Путина родом из Азербайджана. Более 20 лет он стабильно попадает в рейтинг 200 самых богатых людей России по российской версии журнала Forbes.

Ранее Ахмедов являлся членом Совета Федерации России. В начале апреля олигарх был внесен в санкционный список ЕС.

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