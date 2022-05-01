Эмиратские риелторы уже несколько недель мониторят нетипичные объявления, среди которых, в частности, лондонский особняк стоимостью 34 миллиона фунтов стерлингов и апартаменты за 8 миллионов фунтов стерлингов. Их размещают россияне, где указывают, что готовы обменять эту недвижимость на жилье в ОАЭ, избегая при этом банковских расчетов и финансового контроля.

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Сотрудничать с россиянами в ОАЭ по такой схеме готовы далеко не все

Чтобы повысить привлекательность сделок, российские владельцы лондонских жилых площадей предлагают большие скидки и готовы обмениваться на недвижимость в Дубае с гораздо меньшей квадратурой. Однако у риелторов есть сомнения и в организации подобных соглашений, и в отношении спроса – захотят ли резиденты ОАЭ таким образом рисковать.

В настоящее время около 1 тысячи граждан России и юридических лиц попали под санкции, остальным грозят дальнейшие проверки, а также трудности при денежных переводах и открытии банковских счетов.

Я очень сомневаюсь, что подобное может сработать – в Лондоне новым владельцам придется предоставить слишком много документов. Вместе с тем ситуация демонстрирует, как далеко россияне готовы зайти, чтобы обойти финансовые расчеты,

– заявил бизнесмен из Дубая, которому такие объекты в Лондоне предлагал местный риелтор.

По словам одного из юристов, сложности с совершением таких операций могут возникнуть из-за дополнительных платежей – сборов и других комиссионных соглашений как со стороны Лондона, так и со стороны Дубая.

Вместе с тем другой специалист подчеркнул, что если "продавец" не находится под санкциями, то такие соглашения обмена можно заключать – они вполне законны.

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Россияне массово переезжают в Дубай

Кстати, Дубай стал любимым убежищем состоятельных россиян и их состояния после полномасштабного вторжения России в Украину и внедрения Западом санкций против страны-агрессор. ОАЭ приняли нейтральную позицию и не применили против России никаких ограничений.

Мы наблюдаем приток российских клиентов с начала войны в Украине (с 24 февраля – ред. 24 канал), и нам пришлось даже создать специальный российский офис для их обслуживания,

– рассказал партнер дубайской юридической компании BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates Майкл Кортбави.

Кроме того, юрист добавил, что закрытие крупных международных юридических компаний в России повлекло за собой появление многих "талантливых людей, доступных для найма".

Вместе с тем, основатель агентства недвижимости Driven Properties Абдулла Аладжаджи сообщил изданию, что его компания зафиксировала резкий рост стоимости сделок с марта 2022 года – предприниматель связывает это, в частности, с массовым переездом граждан России в Дубай.

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