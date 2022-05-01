Зазначається, що еміратські рієлтори уже кілька тижнів моніторять нетипові оголошення, серед яких, зокрема, лондонський особняк вартістю 34 мільйони фунтів стерлінгів та апартаменти за 8 мільйонів фунтів стерлінгів. Їх розміщують росіяни, де вказують, що готові обміняти цю нерухомість на житло в ОАЕ, уникаючи при цьому банківських розрахунків та фінансового контролю.

Читайте також Кидалася грошима й кричала про "самі себе бомбите": у Латвії росіянка накинулася на українку

Співпрацювати з росіянами в ОАЕ за такою схемою готові далеко не всі

Щоб підвищити привабливість угод, російські власники лондонських житлових площ пропонують великі знижки і готові обмінюватись на нерухомість у Дубаї зі значно меншою квадратурою. Однак у рієлторів є сумніви і щодо організації подібних угод, і щодо попиту – чи захочуть резиденти ОАЕ таким чином ризикувати.

Наразі близько 1 тисячі громадян Росії і юридичних осіб потрапили під санкції, решті загрожують подальші перевірки, а також труднощі при грошових переказах й у відкритті банківських рахунків.

Я дуже сумніваюся, що подібне може спрацювати – у Лондоні новим власникам доведеться надати надто багато документів. Разом з тим ситуація демонструє, як далеко росіяни готові зайти, щоб оминути фінансові розрахунки,

– заявив бізнесмен із Дубая, якому такі об'єкти у Лондоні пропонував місцевий рієлтор.

За словами одного з юристів, складнощі зі здійсненням таких операцій можуть виникнути через додаткові платежі – збори та інші комісійні з угод як з боку Лондона, так і збоку Дубая.

Разом з тим інший фахівець підкреслив, що якщо "продавець" не перебуває під санкціями, то такі угоди обміну можна укладати – вони є цілком законними.

Не пропустіть У центрі Києва можна подивитися на знищену техніку окупантів

Росіяни масово переїжджають у Дубай

До слова, Дубай став улюбленим притулком заможних росіян та їхніх статків після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та впровадження Заходом санкцій проти країни-агресорки. ОАЕ прийняли нейтральну позицію і не застосували проти Росії жодних обмежень.

Ми спостерігаємо приплив російських клієнтів з початку війни в Україні (з 24 лютого – ред. 24 канал), і нам довелось навіть створити спеціальний російський офіс для їхнього обслуговування,

– розповів партнер дубайської юридичної компанії BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates Майкл Кортбаві.

Крім того, юрист додав, що закриття великих міжнародних юридичних компаній у Росії спричинило появу багатьох "талановитих людей, доступних для найму".

Разом з тим засновник агентства нерухомості Driven Properties Абдулла Аладжаджі повідомив виданню, що його компанія зафіксувала різке зростання вартості угод від березня 2022 року – підприємець пов'язує це, зокрема, з масовим переїздом громадян Росії у Дубай.

Зверніть увагу – лінія фронту не змінюється, в окупантів немає стратегічних успіхів: дивіться відео