Про це розповіли у Національному військово-історичному музеї України. Відтепер вони мають серед експонатів хвіст російського штурмовика Су-25СМ.

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"Нещодавно поблизу музею з'явився новий експонат, який засвідчив не тільки повномасштабне російське вторгнення в Україну, але й героїчний опір агресорам", – зазначили у музеї.

Що відомо про штурмовик

За інформацією журналістських розслідувань, штурмовик Су-25СМ перекинули з авіабази військового аеродрому Черніговка "Вітряк", що на Далекому Сході Росії, до білоруського аеродрому Лунінець.

Зазначили, що окупанти користувалися Су-25СМ з території Білорусі й бомбардували мирні міста й вбивали людей. Штурмовик зробив свій останній виліт з Лунінця. Можливо, саме він атакував Ірпінь та Ірпінський військовий шпиталь. Проте Збройним Силам України вдалось ліквідувати ворожу ціль біля села Вишеград Макарівського району, що у Київській області.



Що залишилось від російського штурмовика / Фото Національного військово-історичного музею України

Встановлюють пілота-вбивцю

Наразі невідомо, хто був керманичем Су-25СМ. Проте припускають, що мовиться про командира 120-го змішаного авіаполку полковника Руслан Руднєв.

"Що ми можемо достеменно підтвердити так це те, що хвостове оперення поповнило фондову колекцію завдяки ентузіазму та копіткій праці справжнього патріота України, співробітника музею, пошуковця Павла Нетьосова", – зазначили у музеї.

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