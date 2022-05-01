Один із нищівних ударів по російському танку було завдано на Донеччині. Відповідне відео опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.
До теми 23 500 окупантів та багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога
ЗСУ продовжує нищити танки Росії з ПТРК "Стугна-П"
Так, українські десантники за допомогою вітчизняного протитанкового комплексу "Стугна-П" без перерви на вихідні нищать російські танки.
Гарний недільний ранок! #єТАНЧИК На Донеччині десантники з ПТРК "Стугна-П" нищать російські танки без вихідних! Переможемо!
– підписали відео в Генштабі.
Красивий, а головне, влучний удар завдали наші герої із 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. З такими захисниками наша перемога вже зовсім близько!
Як десантники зі "Стугни" нищать ворожу техніку: дивіться відео
Втрати ворога за добу: коротко
- Українські воїни вправно володіють не лише вітчизняними ПЗРК, а й успішно впоралися з роботою зі "Стінгерами". Зокрема, ворог залишився без ще двох штурмовиків Су-25 саме завдяки вдалій роботі з цими переносними ракетними комплексами, які нам надають партнери.
- Масштабним наступом у зоні ООС росіяни успішно досягають лише однієї цілі – ліквідації свого особового складу та техніки.
- На Луганському напрямку ситуація аналогічна – ЗСУ розбили ворога та традиційно залишили від його техніки лише купу обгорілого металобрухту.
- На Харківському напрямку успіх окупантам також може лише снитися. Пункт управління, танки, особовий склад – і це ще не все, чого українські захисники позбавили ворога.
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