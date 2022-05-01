Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що близько 11 години ранку на території області збили ворожий БПЛА.

Важливо 23 500 окупантів та багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Дрони, які використовує Росія у війні з Україною, нечасто повертаються на місце своєї дислокації – військові ЗСУ пильно стежать, щоб жодна техніка не змогла виконати свого прямого призначення.

Дніпропетровщина. 1 травня. 11.00. Гарний початок дня. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник,

– написав Резніченко.

Російські безпілотники страждають в Україні

За час повномасштабної війни українські захисники знищили вже 245 безпілотників тактичного значення. Лише за 30 квітня ЗСУ ліквідували 13 БПЛА російської армії.

Схоже, що в Росії виникає дефіцит бойових дронів – один зі збитих українськими захисниками безпілотників виявився машиною міністерства надзвичайних справ Росії. Безпілотний апарат знищили в небі над Донбасом.

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