Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что около 11 часов утра на территории области сбили вражеский БПЛА.

Важно 23 500 оккупантов и много уничтоженной техники: свежие потери врага

Дроны, которые использует Россия в войне с Украиной, редко возвращаются на место своей дислокации – военные ВСУ внимательно следят, чтобы ни одна техника не смогла выполнить свое прямое назначение.

Днепропетровщина. 1 мая. 11.00. Хорошее начало дня. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник,

– написал Резниченко.

Российские беспилотники страдают в Украине

За время полномасштабной войны украинские защитники уничтожили 245 беспилотников тактического значения. Только за 30 апреля ВСУ ликвидировали 13 БПЛА российской армии.

Похоже, что у России возникает дефицит боевых дронов – один из сбитых украинскими защитниками беспилотников оказался машиной министерства чрезвычайных дел России. Беспилотный аппарат был уничтожен в небе над Донбассом.

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