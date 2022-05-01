Під час одного із рейдів бійці Національної гвардії помітили ворожу техніку. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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Як нацгвардійці нищили російську техніку

На Ізюмському напрямку бійці Національної гвардії помітили ворожу техніку з особовим складом. Тому наші захисники без вагань відкрили вогонь. Техніку окупантів нищив протитанковий ракетний комплекс "Корсар" та відкритий прицільний кулеметний вогонь.

Як результат – бойова машина піхоти разом з окупантами знищена, а танк – підбитий.

Цілі вражені: спецпризначенці знищили БМП-2 противника разом з особовим складом та підбили танк,

– підсумували в МВС.

Знищення ворожої техніки нацгвардійцями під Ізюмом: дивіться відео

Втрати окупантів станом на 1 травня

За минулу добу нашим захисникам вдалося знищити:

близько 300 окупантів;

18 танків;

26 бойових броньованих машин;

15 артилерійських систем;

3 засоби ППО;

2 літаки;

20 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;

13 безпілотників.

Сумарні втрати особового складу загарбників становлять близько 23 500 осіб. Кількість знищеної техніки уже рахують в тисячах. Сумарні втрати росіян від початку повномасштабної війни можна переглянути тут.

Цікаво – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 1 травня: дивіться відео