Під час одного із рейдів бійці Національної гвардії помітили ворожу техніку. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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Як нацгвардійці нищили російську техніку

На Ізюмському напрямку бійці Національної гвардії помітили ворожу техніку з особовим складом. Тому наші захисники без вагань відкрили вогонь. Техніку окупантів нищив протитанковий ракетний комплекс "Корсар" та відкритий прицільний кулеметний вогонь.

Як результат – бойова машина піхоти разом з окупантами знищена, а танк – підбитий.

Цілі вражені: спецпризначенці знищили БМП-2 противника разом з особовим складом та підбили танк,
– підсумували в МВС.

Знищення ворожої техніки нацгвардійцями під Ізюмом: дивіться відео

Втрати окупантів станом на 1 травня

За минулу добу нашим захисникам вдалося знищити:

  • близько 300 окупантів;
  • 18 танків;
  • 26 бойових броньованих машин;
  • 15 артилерійських систем;
  • 3 засоби ППО;
  • 2 літаки;
  • 20 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;
  • 13 безпілотників.

Сумарні втрати особового складу загарбників становлять близько 23 500 осіб. Кількість знищеної техніки уже рахують в тисячах. Сумарні втрати росіян від початку повномасштабної війни можна переглянути тут.

Цікаво – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 1 травня: дивіться відео