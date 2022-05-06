Суд решил, что роскошное судно Amadea подлежит конфискации из-за вероятных нарушений Керимовым законодательства США. В частности, его подозревают в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), отмывании денег и заговоре.

К теме На Фиджи разрешили США конфисковать суперяхту российского олигарха Керимова

Яхту Керимова конфисковали

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США признало Керимова частью группы российских олигархов, получающих прибыль от российского правительства через коррупцию и его преступную деятельность по всему миру, в том числе оккупацию Крыма. Министерство, налагая санкции на Керимова, также ссылалось на то, что он является чиновником правительства страны-агрессорки и членом Совета Федерации.

Согласно судебным документам, олигарх владел Amadea после его назначения. Кроме того, Керимов и те, кто действовал от его имени и в его пользу, направляли на поддержку и обслуживание яхты транзакции в долларах через финучреждения США.

Это постановление должно четко прояснить, что нет тайника для активов лиц, нарушающих законы США. И нет тайника для активов преступников, способствующих российскому режиму. Министерство юстиции будет неумолимо в наших усилиях привлечь к ответственности тех, кто способствует смерти и разрушениям, которые мы видим в Украине,

– заметил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Заместитель генпрокурора Лиза Монако отметила, что в апреле она предупреждала о том, что департамент наблюдает за каждой яхтой, "приобретенной за грязные деньги".

"Эта конфискация яхты должна сказать каждому коррумпированному российскому олигарху, что он не может скрыться – даже в самой отдаленной части мира. Мы будем использовать все средства для обеспечения исполнения санкций, введенных в ответ на неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине", – добавила чиновница.

Смотрите фото с яхты Керимова / Фото Минюст США и ZN.UA

Стоит прочитать В США заработала спецгруппа, которая займется поиском и арестом активов российских олигархов

Яхта Керимова стоит примерно 300 миллионов долларов

Директор ФБР Кристофер Рэй добавил, что конфискация яхты Керимова демонстрирует настойчивость Службы в преследовании попавших под санкции российских олигархов и пытающихся избежать ответственности за их роль в угрозе нацбезопасности США.

"ФБР вместе с нашими международными партнерами продолжит разыскивать тех лиц, которые способствуют развитию преступной деятельности России, и будет обеспечивать их привлечение к ответственности независимо от того, где и как они пытаются скрыться", – добавил Рэй.

Конфискацию яхты российского олигарха координировала рабочая группа Минюста США KleptoCapture. В частности, она занимается контролем соблюдения санкций, которые Соединенные Штаты и союзники ввели в ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину.

Получив запрос о взаимной правовой помощи от США, власти Фиджи его выполнили – фиджийский суд также выдал ордер на внутренний арест яхты Керимова. Судно Amadea стоит примерно 300 миллионов долларов или даже больше. Сейчас яхта находится в Лаутоке на Фиджи.

Дело расследуется полевым офисом ФБР в Нью-Йорке. Арестом занимаются судебный адвокат из отдела контрразведки и экспортного контроля Департамента нацбезопасности Эндрю Бити и прокурор из департамента отмывания денег и возвращения активов отдела уголовных дел Джошуа Сон.

Обратите внимание! Сулейман Керимов – российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального Собрания России и депутат Госдумы в 1999 – 2007 годах. Кроме этого, он владеет золотодобывающей компанией "Полюс". В настоящее время олигарх находится под санкциями США, Великобритании и ЕС. По информации Bloomberg, после введения санкций состояние Керимова упало с 15,1 миллиарда долларов до 12,7 миллиарда.

Роскошное судно российского олигарха конфисковали: видео

Будет интересно – патриарха Кирилла ждет "сюрприз" от ЕС