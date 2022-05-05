Журналісти "Схем" провели розслідування та встановили, що ця вілла на Лазуровому узбережжі належить родині російського олігарха Михайла Фрідмана. Зазначається, що раніше не було відомо, хто є власником розкішного маєтку. За даними "Схем", вілла оформлена на французьку компанію.

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Працівники ЗМІ повідомили, що вілла здається в оренду. Тому родина олігарха може заробляти на ній понад 180 тисяч євро щомісяця.

У вівторок, 3 травня, генеральне казначейство Франції ухвалило рішення внести елітну нерухомість родини Фрідмана до списку "замороженого" майна.

В результаті розслідування, журналісти "Схем" повідомили, що маєток записаний на французьку фірму SNC COPAB. У розпорядженні ЗМІ є документи, згідно з якими бенефіціарами компанії у рівних частках є доньки Михайла Фрідмана Лариса та Катерина Фрідман. Зокрема, ще 1 відсоток залишається за колишньою дружиною олігарха Ольгою Айзіман.

Вілла записана на французьку фірму SNC COPAB / фото "Схем"

Європейський Союз накладає санкції не лише на економіку, іноземні активи Росії, але й на окремих персон, до яких відносять найбагатших людей країни-агресора. У зв'язку з тим влада Франції прийняла рішення "заморозити" віллу Фрідмана.

Хамам, джакузі та окремий майданчик для гелікоптера: опис маєтку

Вілла має назву Copab. Вона простягається на 580 метрів прямо біля берега моря у містечку Сен-Тропе. На території вілли також є басейн, сауна, хамам, джакузі та окремий майданчик для гелікоптера.

Арештована вілла Фрідмана / фото "Схем"

За даними журналістів "Схем", цю нерухомість олігарха здають в оренду. Ціна будинку за одну добу складає від 6 тисяч євро, але забронювати її можна мінімум на 3 доби. Влітку ціна оренди зростає до 16 тисяч, а мінімальна кількість днів проживання – 7. Проаналізувавши ці факти, можна зробити висновок, що вілла могла приносити власникам щонайменше від 180 до 440 тисяч євро на місяць.

Санкції проти Фрідмана

Через чотири дні після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, 28 лютого, ЄС ввів санкції проти Михайла Фрідмана. Він став одним із перших олігархів, який потрапив у санкційний список.

Фрідман має міцні зв'язки з адміністрацією Путіна, збудував бізнес, користуючись наближеності до влади,

– написано у поясненні до санкцій.

Зокрема, Фрідмана звинувачують у сприянні ворожої окупації Криму у 2014 році. Санкції передбачають заморожування активів, заборону на перерахування коштів та заборону в'їзду на територію країн Європейського Союзу.

На ексдружину Фрідмана Ольгу Айзіман також були накладені санкції ЄС, які були введені в дію 8 квітня.

Нагадаємо, активи кіпрських компаній Фрідмана та його партнерів вартістю майже 470 мільйона гривень на рахунках в "Альфа-банку" опинилися під арештом. Таке рішення ухвалив суд за клопотанням Офісу генпрокурора.

Втрати російських олігархів під санкціями всього лиш за перші 12 днів війни:

Найбільше втратив олігарх Вагіт Алекперов – власник "Лукойл". Його статки обвалилися вдвічі на 10,5 мільярда доларів.

Власник "Северсталь" Олексій Мордашов втратив 5,6 мільярда доларів.

Генадій Тимченко з "Volga Group" втратив 4,6 мільярда доларів.

Володимир Потанін, власник "Норнікель" та найбагатша людина Росії, втратив 4,5 мільярда доларів.

Михайло Фрідман ("Альфа-банк") та Роман Абрамович (Millhouse LLC) обидва втратили по 2 мільярди доларів.

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