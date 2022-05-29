МЗС сусідньої держави вважає неприйнятними "погрози" України стосовно цього трансконтинентального нафтопроводу. Про це заявив державний секретар закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер.

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Реакція Угорщини на заяву України щодо нафтопроводу "Дружба"

Угорський державний секретар закордонних справ назвав подібні заяви з боку України "шокуючими" й при цьому ницо послався на допомогу його країни українським біженцям.

Ця заява особливо шокує на тлі того факту, що Угорщина робить все можливе, щоб допомогти біженцям. До нас вже прибуло понад 730 тисяч осіб з України й Угорщина внесла незліченну кількість пропозицій про допомогу (Україні – ред. 24 канал) та тим, хто досі перебуває там,

– заявив Тамаш Менцер.

З-поміж іншого, угорський посадовець додав, що Будапешт не підтримає рішення Європейського Союзу, які "ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини".

Менцер вкотре повторив мантру, що близько 65% нафти до його країни надходить саме з Росії, а угорські нафтопереробні заводи буцімто здатні переробляти винятково енергоресурс, що видобувається на території країни-агресорки.

До теми ЄС може відтермінувати обмеження на імпорт нафти трубою "Дружба" на догоду Угорщині, – Bloomberg

Контекст

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль на онлайн-зустрічі у межах Київського безпекового форуму 26 травня наголосила, що Угорщина скористалась ситуацією війни Росії проти України й зараз намагається шантажувати Європейський Союз.

З огляду на те, що Угорщина блокує нафтове ембарго у межах шостого пакету санкцій проти Росії, за словами Зеркаль, Україна могла б використати свій важіль впливу – нафтопровід "Дружба". Одне з розгалужень цієї системи постачання енергоресурсу йде через територію нашої держави окремо до Угорщини.

На мій погляд, було б дуже доречно, якби з ним (нафтопроводом – ред. 24 канал) "щось сталося"… Чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє, і яку нав'язує Євросоюзу, чи ми ще не готові до цього,

– підкреслила Зеркаль.

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