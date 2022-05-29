Отмечается, что проблема заключается не только в отказе Венгрии поддержать введение эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщил редактор радио "Свободная Европа" и издание "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Юзвяк на своей странице в твиттере.

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Решение о шестом пакете санкций ЕС снова не удалось принять

Рикард Юзвяк отметил, что сегодня, 29 мая, послы ЕС снова не смогли прийти к общему знаменателю в отношении шестого пакета санкций против России. Теперь они в очередной раз постараются договориться по этому вопросу уже завтра утром, 30 мая.

Вместе с тем в следующем своем сообщении в твиттере журналист заверил, что проблемным является не только вопрос нефтяного эмбарго и попытка непосредственно Венгрии блокировать решение о запрете импорта российского энергоресурса.

По его словам, продолжаются также оживленные дискуссии со стороны нескольких представителей стран блока, которые хотят и дальше разрешать россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе.

Это не только проблема нефтяного эмбарго и того, что Венгрия просит какие-то исключения. Есть также некоторые (страны – ред. 24 канал), которые не согласны с предложением запретить гражданам России покупать недвижимость в ЕС,

– добавил Юзвяк.