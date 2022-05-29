Как объяснили в разведке Великобритании, Россия хочет добиться снижения строгости международных санкций.

Важно Россия "начудила" в Черном море и заставляет Украину разминировать, - Братчук

Цинические требования России

25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций. Однако замглавы МИД России не напомнил, что именно из-за действий России и возник продовольственный кризис, от которого могут пострадать миллионы людей.

Министр также попросил Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить проход кораблей. В разведке Великобритании констатировали, что в этом контексте Россия использует хорошо известный принцип стратегии обмена сообщениями. То есть она заменяет факты, создавая альтернативные нарративы, чтобы усложнить понимание аудитории.

В этом случае Украина развернула только морские мины из-за длительной вероятной угрозы десантных нападений России с Черного моря,

– объяснили в разведке Британии.

Однако именно в акватории Черного моря Россия "начудила" и теперь оккупант требует от Украины разблокировать и уничтожать российские мины. Попытка России добиться снижения строгости международных санкций также подчеркивает стресс, который наносят режим.

Обратите внимание! Россия – это не только страна-террорист, она также активно ворует у Украины зерно. К примеру, в Запорожской области кафиры вывезли уже примерно 300 тысяч тонн зерна, а из Луганщины – более 100 тысяч тонн . О воровстве продуктов, зерна и сельскохозяйственной техники сообщали и жители Херсонской и Донецкой областей. Продолжается ограбление Мелитопольского района.

Скоро возрастут цены на основные товары

Последствия российской агрессии против Украины уже ощутили люди далеко за пределами нашей страны. Однако если блокада Черного моря будет продолжаться, роста цен не избежать. Об этом заявили британские разведчики. Они напомнили, что с начала вторжения России не было никакой значимой деятельности торгового судоходства в Одессе.

Последующая морская блокада России ключевых портов Черного моря прекратила работу коммерческого судоходства в этом районе.

Механизмы сухопутного экспорта Украины вряд ли заменят дефицит судоходства, вызванный российской блокадой. В результате – значительные объемы украинского зерна остаются в хранилищах и не могут быть экспортированы,

– говорится в сообщении.

Война, которую развязала Россия, уже оказывала косвенное давление на мировые цены на зерно. Морская блокада страны-агрессорки продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к украинским портам. Как следствие – дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты.