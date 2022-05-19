Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, из-за большого расстояния рассмотреть название судна и идентифицировать, какой стране оно принадлежит, пока невозможно.

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Очевидцы сообщают, что периодически над бухтой в районе зернового терминала образовывается лёгкий туман. Обычно так бывает при погрузке зерновых культур.

Россия поставляет зерно Сирии

Ранее Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Однако страна отказалась покупать краденые злаковые, поэтому груженное судно "Матрос Позинич" изменило направление на Ливан и Сирию. Сообщается, что на нем было вывезено 27 тысяч тонн украинского зерна.

Впоследствии российское торговое судно, нагруженное ворованным украинским зерном, было замечено в сирийском порту Латакия. Изолированное правительство страны является тесным союзником подсанкционной России. Украинская разведка считает, что украденное зерно будут отмываться через сирийский рынок для продажи в соседние страны.

Краденое зерно оккупанты сгружают во временно оккупированном Крыму.

Ситуация с украинским зерном из-за войны: коротко

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение закрыть ряд портов, в том числе Бердянска, Херсона, Мариуполя и Скадовска. Поскольку перечисленные города находятся во временной оккупации россиян, Украина не может обслуживать там суда, а также проводить грузовые и хозяйственные виды деятельности.

Организация Объединенных Наций утверждает, что из-за российской оккупации в портах находится 4,5 миллиона тонн зерна. Из-за закрытых морских путей их невозможно вывезти из Украины.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины рассказал, что из Луганщины российские оккупанты вывезли около 100 тысяч тонн зерна.

Посол Украины в Турции призвал турецкое правительство запретить перевозку грузов с украденным украинским зерном через Босфор. Этому предшествовали новости о российском балкере, который направлялся в порт Латакия в Сирии.

Вице-президент KSE Олег Нивьевский отметил, что Украина – рекордсмен по экспорту зерна, сейчас от нашего продовольствия зависит жизнь не менее 400 миллионов человек. Он добавил, что Россия найдет способ реализовать ворованное. На черном рынке или через серые пути, но спрос на наше зерно только будет расти.

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