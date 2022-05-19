Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, через велику відстань розглянути назву судна та ідентифікувати, який країні воно належить, поки що неможливо.

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Очевидці повідомляють, що періодично над бухтою в районі зернового термінала виникає легкий туман. Зазвичай так буває під час навантаження зернових культур.

Росія постачає зерно Сирії

Раніше Росія намагалася продати Єгипту вкрадене в Україні зерно. Проте країна відмовилася купувати крадені злакові, тож навантажене судно "Матрос Позиніч", змінило напрямок на Ліван та Сирію. Повідомляється, що на ньому вивезли 27 тисяч тонн українського зерна.

Згодом російське торгове судно, навантажене краденим українським зерном, помітили в сирійському порту Латакія. Ізольований уряд країни наразі є тісним союзником підсанкційної Росії. Українська розвідка вважає, що вкрадене зерно відмиватимуть через сирійський ринок для продажу у сусідні країни.

Крадене зерно окупанти звантажують в тимчасово окупованому Криму.

Ситуація з українським зерном через війну: коротко

Міністерство інфраструктури України ухвалило рішення закрити низку портів, зокрема Бердянська, Херсона, Маріуполя та Скадовська. Через те, що перераховані міста перебувають у тимчасовій окупації росіян, Україна не може обслуговувати там судна, а також проводити вантажні та господарські види діяльності.

Організація Об'єднаних Націй стверджує, що через російську окупацію в портах перебуває 4,5 мільйона тонн зерна. Через закриті морські шляхи їх неможливо вивезти з України.

Міністр аграрної політики та продовольства України розповів, що з Луганщини російські окупанти вивезли близько 100 тисяч тонн зерна.

Посол України в Туреччині закликав турецький уряд заборонити перевезення вантажів із вкраденим українським зерном через Босфор. Цьому передували новини про російський балкер, який прямував до порту Латакія, що у Сирії.

Віцепрезидент KSE Олег Нів'євський зазначив, що Україна – рекордсмен із експорту зерна, зараз від нашого продовольства залежить життя щонайменше 400 мільйонів осіб. Він додав, що Росія знайде спосіб реалізувати крадене. На чорному ринку, чи через сірі шляхи, але попит на наше зерно лише буде зростати.

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