Про це пише телеканал CNN, посилаючися на заяви американських та європейських дипломатів. За їхніми словами, цим питанням особисто займатиметься держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Ціни на зернові культури різко зросли
У публікації зазначають, що це одне із найскладніших питань сьогодення, однак Сполучені Штати тісно співпрацюють із союзниками, щоб розробити маршрути вивезення критично важливих запасів зерна з України. Дипломати розглядають широкий спектр варіантів безпечного експорту харчових продуктів – залізницею, морем та за допомогою повітряних перевезень.
Відомо, що експорт зерна стане одним з головних питань під час міністерської зустрічі в ООН з питань продовольчої безпеки, яка пройде під головуванням держсекретаря США Ентоні Блінкена в середу й четвер у Нью-Йорку.
Зерно використовується як "інструмент у гібридній війні"
- CNN пише, що на тлі побоювань щодо глобальної нестачі продуктів, зростають й ціни на пшеницю, зерно, кукурудзу, соєві боби та олію. Стрімке подорожчання зафіксували в останні тижні.
- На зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині та на засіданні Ради з торгівлі та технологій США – ЄС у Франції, світові лідери підіймали питання експорту зерна. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що Росія розширила війну проти України на інші держави, розпочавши війну за зерно.
- Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що її країна, ще один великий експортер сільськогосподарської продукції, готова відправити кораблі до європейських портів, щоб експортувати українське зерно тим, хто його потребує.
- Міністри закордонних справ також закликали Росію "негайно припинити атаки на інфраструктуру України", щоб забезпечити експорт сільськогосподарської продукції.
- За даними Державного департаменту США, до війни Україна поставляла сільськогосподарську продукцію у понад 180 країн світу і найбільше до країн ЄС — майже 30%, була четвертим у світі експортером кукурудзи та п'ятим – пшениці.
- Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй, щорічно закуповує половину зерна в Україні та попереджає про серйозні наслідки, якщо українські порти не будуть відкриті найближчим часом.
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