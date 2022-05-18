Про це пише телеканал CNN, посилаючися на заяви американських та європейських дипломатів. За їхніми словами, цим питанням особисто займатиметься держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Ціни на зернові культури різко зросли

У публікації зазначають, що це одне із найскладніших питань сьогодення, однак Сполучені Штати тісно співпрацюють із союзниками, щоб розробити маршрути вивезення критично важливих запасів зерна з України. Дипломати розглядають широкий спектр варіантів безпечного експорту харчових продуктів – залізницею, морем та за допомогою повітряних перевезень.

Відомо, що експорт зерна стане одним з головних питань під час міністерської зустрічі в ООН з питань продовольчої безпеки, яка пройде під головуванням держсекретаря США Ентоні Блінкена в середу й четвер у Нью-Йорку.

Зерно використовується як "інструмент у гібридній війні"

CNN пише, що на тлі побоювань щодо глобальної нестачі продуктів, зростають й ціни на пшеницю, зерно, кукурудзу, соєві боби та олію. Стрімке подорожчання зафіксували в останні тижні.

На зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині та на засіданні Ради з торгівлі та технологій США – ЄС у Франції, світові лідери підіймали питання експорту зерна. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що Росія розширила війну проти України на інші держави, розпочавши війну за зерно.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що її країна, ще один великий експортер сільськогосподарської продукції, готова відправити кораблі до європейських портів, щоб експортувати українське зерно тим, хто його потребує.

Міністри закордонних справ також закликали Росію "негайно припинити атаки на інфраструктуру України", щоб забезпечити експорт сільськогосподарської продукції.

За даними Державного департаменту США, до війни Україна поставляла сільськогосподарську продукцію у понад 180 країн світу і найбільше до країн ЄС — майже 30%, була четвертим у світі експортером кукурудзи та п'ятим – пшениці.

Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй, щорічно закуповує половину зерна в Україні та попереджає про серйозні наслідки, якщо українські порти не будуть відкриті найближчим часом.

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