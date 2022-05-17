Європейський Союз допоможе вивезти українське зерно

Про це сказав верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС. За його словами Євросоюз розробив план, щоб відкрити "коридори" для експорту українського зерна.

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Сховища України зараз заповнені, але українці не можуть експортувати це зерно. Їм потрібно звільнити складські потужності для розміщення нового врожаю. Тож ми працюємо над тим, щоб допомогти вивезти це зерно потягами, через "коридори солідарності",

– пояснив Боррель.

Він також додав, що крім продовольчої кризи та зростання цін на електроенергію, які виникли через війну, також відбувається "битва наративів". Під час неї Росія намагається перекласти свою відповідальність на Україну та Захід.

У світовій продовольчій кризі винна тільки Росія

"Насправді ця криза є наслідком війни, коли Росія бомбить українські поля, руйнує, спалює, розкрадає сховища. Коли російські військові кораблі блокують чорноморські торговельні шляхи та українські порти, коли Росія не дозволяє вивезення української пшениці на експорт – це має, звісно, негативний вплив на життя людей в Африці або в Азії, і вони хочуть отримати відповідь", – наголосив верховний представник Європейського Союзу.

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За його словами, експорт продуктів в інші країни зараз залишається великою проблемою і викликом для усього світу, тому для її розв'язання Європейський Союз потребує допомоги та долучення членів G20.

Він висловив сподівання, що наступного тижня, під час зустрічі G20, спільної з Африканським Союзом, яку скликає США і яка буде проведена у Вашингтоні, питання щодо продовольчої безпеки та цін на енергетику буде високо у порядку денному.

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